Decisa la partecipazione del Comune di Mantova al progetto “Arcipelago Giovani”

MANTOVA La Giunta ha anche deciso la partecipazione del Comune di Mantova, nel ruolo di partner, al progetto “Arcipelago Giovani” in corso di presentazione da parte di Alce Nero, società cooperativa sociale onlus, in risposta al bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” promosso da “Con i Bambini-Impresa Sociale”. La decisione è avvenuta nell’ottica di proseguire le politiche e le strategie di prevenzione del disagio giovanile, soprattutto attraverso il potenziamento degli spazi aggregativi presenti sul territorio (Centro di Aggregazione Giovanile, Cag LudARTeca e Centro per le Famiglie “Insieme”) in grado di offrire servizi educativi, sociali e didattici gratuiti per la crescita e lo sviluppo armonico di bambini e degli adolescenti. Saranno così potenziati i presidi territoriali che svolgono una funzione educativa e aggregativa in favore di giovani di età compresa tra i 10 e i 17 anni per offrire un’ampia gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante.

“L’adesione al progetto – ha commentato Sortino – è la naturale prosecuzione di un importante lavoro di rete che da tempo si sta facendo sul territorio, con l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi sempre più spazi e interventi a loro misura. Il progetto si articolerà in diverse fasi: intercettare, agganciare e coinvolgere i giovani destinatari costruendo con loro relazioni di fiducia; rendere attrattivi gli spazi di aggregazione puntando su eventi musicali ed artistici che possano favorire la socialità tanto a lungo negata alle giovani generazioni e che possano essere aperti e personalizzati dai ragazzi stessi; coinvolgere i destinatari in percorsi partecipativi che li possano far sentire protagonisti del loro tempo e della comunità”.