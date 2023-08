Elio chiude l’estate al Mantova Village

MANTOVA Domenica 3 settembre al Mantova Village di Bagnolo San Vito, alle 19, si terrà lo spettacolo evento in cui il celebre cantautore milanese converserà con il giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda.

L’eclettico artista racconterà la sua carriera e suonerà accompagnato da una band di giovani talenti, sulle musiche di Enzo Jannacci. Lo show, in due parti, prevede un’intervista e poi il concerto tratto dallo spettacolo “Ci vuole orecchio”

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione. Fino alle 23 sarà poi possibile fare shopping nei negozi del Village, eccezionalmente aperti con orario prolungato e cenare nei ristoranti del Village che per la serata proporranno menu speciali.

“Siamo particolarmente contenti di ospitare Elio al Mantova Village – dice la direttrice Marketing Sara Sirocchi -. E’ un artista completo molto noto al grande pubblico, dalla lunga carriera, musicale e televisiva, oltre che un uomo di profonda cultura che ci sorprenderà e divertirà con i suoi racconti. Con il giornalista dialogherà a braccio dalle origini del suo debutto fino agli ultimi successi e molto altro altro”.

Pierfrancesco Pacoda è critico musicale e saggista, ha scritto numerosi saggi, tra i quali Potere alla Parola (Feltrinelli), Hip Hop Italiano (Einaudi), Riviera Club Culture (NDA) , La Rivolta Dello Stile, con Ted Polhemus(Alet) e Io, Dj, con Claudio Coccoluto (Baldini+Castoldi). Da tre anni è co curatore del Master in Produzione e Promozione della Musica di UNIBO. E’ membro della Commissione Musica presso il Ministero della Cultura. Scrive regolarmente sul Resto del Carlino, collabora con La Stampa, D e Atlante, il magazine di Treccani

Ad accompagnarlo nell’esecuzione di alcuni brani di Enzo Jannacci, che Elio ha frequentato come tutto quel mondo del cabaret milanese degli anni Ottanta, saranno: Alberto Tafuri al pianoforte, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso e Martino Malacrida alla batteria.

Ecco la biografia scritta e autorizzata da Elio, pseudonimo di Stefano Belisari (Milano, 30 luglio 1961), cantautore, flautista e comico italiano.

“Nato in una zona di Milano, in tenera età si trasferisce in un’altra zona di Milano, ma sempre in periferia. Poi dopo tanti anni va ad abitare fuori Milano, ma non tanto, dove abita tuttora, ma in periferia nella zona dove era andato in tenera età che ho detto prima. Milano, città che ha dato i natali ad Elio, è anche la città dove va a scuola, elementari, medie, liceo scientifico Einstein, con Mangoni, università di ingegneria (politecnico) terminata con calma, scuola civica di musica dove suona il flauto traverso e si diploma anche al conservatorio G. Verdi di Milano, che però G. Verdi è nato a Busseto ma non c’è neanche da fare il paragone per scherzo. In più gioca a pallone nella Milanese, nel Fatima, nel Corsico fino all’età di 18 anni, poi gioca a baseball nell’Ares, sport che gli piace tuttora. Obblighi militari assolti dall’86 all’88, dal 1979 cerca di far divenire realtà il sogno di Elio e le Storie Tese”.

Elio inoltre è stato inoltre interprete di partiture scritte per lui da compositori di provenienza classica, come Luca Lombardi o Nicola Campogrande e anche giudice di X Factor nella nona edizione. Appassionato di calcio, non ha mai nascosto il suo grande amore per l’Inter come testimonia la sua canzone “C’è solo l’Inter”.

Artista eclettico, conta, tra l’altro, partecipazioni a opere teatrali (L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht, Storia di amore e di anarchia, musical di Lina Wertmüller) e ha all’attivo numerose collaborazioni a dischi di musica leggera, tra cui quella con Giorgio Conte. Insieme a Faso, Rocco Tanica, Cesareo, Mangoni e Linus conduce la trasmissione radiofonica di Radio Deejay “Cordialmente”, in onda dal 1993. Ha composto quasi tutte le sigle di “Mai dire Gol” partecipandovi diverse volte come ospite nei vari anni. Ha avuto anche esperienze come doppiatore, ha collaborato con Maurizio Crozza nella trasmissione “Crozza Italia” su LA7, è stato scelto per far parte della giuria del talent show di Rai 2 X Factor.

Nel 2011 è stato ospite fisso dello show “The Show Must Go Off” condotto da Serena Dandini su LA7. Nel 2013 Elio partecipa al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto. Ha partecipato come concorrente al comedy show di Prime Video “LOL – Chi ride è fuori”.