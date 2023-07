Ciclismo giovanile – Ronda e Marocchi (Mincio Chiese) trionfano a Revere

Mantova Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato il 9° Gp Ferramenta Mezzaqui, notturna tipo pista organizzata dallo Sporteven con la partecipazione di un centinaio di atleti suddivisi tra le categorie Giovanissimi (G4, G5 e G6), Esordienti e Allievi. Tra questi si sono messi in bella evidenza i mantovani del Mincio Chiese, del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike e appunto dello Sporteven. Sei le gare disputate e a decretare l’ordine d’arrivo sono stati i punti abbinati agli sprint. Nella G4 vittoria per Viola Mazzola e per il beniamino locale Alessio Azzolini; piazza d’onore per Diego Bertucci; nella G5 successo per Marco Casciano, 2° posto per Nicolae Roman e Giulia Affini (del Nuvolera), 3° Nathan Guerzoni; nella G6 vittoria di Lucia Marassi e Giorgio Ciotola, davanti a Elisa Traldi e Giovanni Busca; terza Emma Traldi. Negli Esordienti, primo alloro stagionale tra i 1° anno di Daniele Ronda (Mincio Chiese), mentre Andrea Dal Bosco si è piazzato 6°. Tra i 2° anno, Cristian Rezzaghi, Diego Frer, Federico Rezzaghi e Ludovico Affini hanno occupato le posizioni dalla terza alla sesta. La ciliegina sulla torta della serata l’ha messa Filippo Marocchi con il successo nella categoria Allievi davanti al compagno Gianfilippo Ghidini (2°) e al beniamino locale Pietro Zerbinati (3°), mentre Mattia Serini ed Manuel Trivini Bellini sono rimasti ai piedi del podio.

Dopo l’abbuffata di appuntamenti proposti nel mese di luglio, in questo fine settimana non sono previste corse sulle strade mantovane. L’allieva Maria Acuti, del Gioca in bici Oglio Po, sosterrà un “turno” di riposo per preparare la sua partecipazione con la rappresentativa lombarda ai Campionati Italiani della pista di Forlì. In gara da giovedì, invece, lo juniores Angelo Monister del Team Giorgi, che nella frazione inaugurale del Giro del Veneto, una cronosquadre, ha conquistato il 4° posto. Gli Juniores mantovani della Biesse Carrera e del Pedale Scaligero sono in gara oggi a Villafranca e domani a Treviglio e Corrubbio Montecchio. Gli Allievi del Mincio Chiese sono impegnati a Covo (Bg), gli Esordienti a Villafranca (Vr) e i Giovanissimi a Montichiari (Bs), dove saranno in gara anche i baby del Ciclo Club 77 e dell’Allgor Tatobike. I Giovanissimi dello Sporteven corrono invece con la mountain bike a Renazzo.