Karate Mondiali – Zlata Zakharevich d’argento. Top 10 per Melara e Baldini

Kranjska Gora (Slo) Tre atleti mantovani si sono messi in luce ai recenti Campionati Mondiali di Karate, che si sono svolti a Kranjska Gora, in Slovenia, località nota principalmente per gli sport della neve. Il risultato più prestigioso è stato ottenuto dalla giovane Zlata Zakharevich, ragazza di Campitello con origini ucraine, che è salita sul secondo gradino del podio della specialità Fuku-Go categoria Junior femminile. Il successo è andato all’egiziana Moselhy Hanin, terza piazza per un’altra egiziana, Ahmed Tasneem, assieme all’altra azzurra Isabella Lemme. Non contenta, Zlata ha partecipato anche alla competizione individuale del Kata, chiudendo al quarto posto assoluto, e conquistando il nono nel Ko-Go Kumite. Gli altri due mantovani che hanno preso parte alla kermesse iridata sono Giulia Melara, classe 2003, e Lorenzo Baldini, classe 2007, di Borgo Virgilio. Doppio nono posto per Giulia nel Fuku-Go e nel Ko-Go Kumite nella categoria Youth. Baldini ha collezionato il nono piazzamento nel Kata e il 14esimo nel Fuku-Go categoria Cadetti.