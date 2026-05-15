Aster si trasferisce in centro storico: al vi i lavori di ristrutturazione dal 3 giugno

Aster srl, società in house del Comune di Mantova, ha da tempo annunciato il proprio trasferimento dalla periferia al centro città, in Galleria San Maurizio presso i locali ex Sovemo. L’acquisizione e la cessione dell’immobile da parte del Comune di Mantova verso Aster rappresenta una scelta strategica condivisa che punta a rendere i servizi ancora più accessibili ai cittadini e a contribuire concretamente alla valorizzazione urbana. Questo progetto unisce quindi maggiore vicinanza ai cittadini, rigenerazione urbana e sostenibilità economica sul lungo periodo. Il trasferimento sarà preceduto da un importante intervento di ristrutturazione e recupero degli spazi, i cui lavori prenderanno avvio il prossimo 3 giugno e si concluderanno presumibilmente il 15 novembre 2026, prima della campagna rinnovi pass 2027, e prevedranno il trasferimento di 20 dipendenti. L’intervento prevedrà la riqualificazione dei locali interni consentendo così il recupero e la valorizzazione di un importante immobile del centro storico rimasto sfitto per anni, restituendolo alla città con una funzione pubblica e ricollegando al tessuto cittadino un’importante frazione del centro storico con una frequentazione quotidiana. Ricadute positive sono attese anche per le attività commerciali, che potranno beneficiare di un nuovo flusso di utenti, dipendenti e cittadini, contribuendo ad animare l’area circostante e a sostenere le attività economiche locali. L’operazione rappresenta inoltre un investimento strategico per l’azienda: l’impegno economico sostenuto oggi per la ristrutturazione consentirà infatti, nel futuro, un significativo risparmio sui costi di affitto, i quali gravano sul bilancio dell’azienda per circa 70mila euro l’anno, garantendo maggiore efficienza e sostenibilità nella gestione delle risorse. Questo progetto nasce quindi dalla volontà di essere più vicini ai cittadini e di investire nel cuore della città, guardando al futuro, migliorando i servizi e contribuendo alla vitalità del centro storico. La nuova sede sarà operativa al termine dei lavori di ristrutturazione. Ulteriori informazioni su tempistiche, servizi e modalità di accesso saranno comunicate nei prossimi mesi attraverso i canali ufficiali dell’azienda.