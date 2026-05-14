Volley Serie C femminile – L’Intermedia conferma Fasani e guarda al futuro con fiducia

MEDOLE Si chiude un capitolo, ma l’Intermedia è pronta a scriverne uno nuovo. Sabato scorso si è giocata l’ultima partita del campionato di Serie C Regionale, quindi è tempo di bilanci, ma soprattutto di lanciare nuovi programmi e nuove sfide per il futuro.

La parola al direttore sportivo Roberto Barbieri: «Si conclude una stagione intensa, fatta di grandi emozioni ma anche di troppi alti e bassi. Lo sport insegna che la discontinuità si paga, ma che è dall’analisi onesta degli errori che si costruiscono i successi di domani. Non salutiamo solo la fine di un ciclo, ma accogliamo l’inizio di una nuova fase. Siamo già al lavoro per un progetto rinnovato, con l’obiettivo di ritrovare quell’equilibrio e quella serenità che il nostro ambiente meritano. Ripartiamo dalle nostre basi: lavoro e unità saranno la nostra forza».

Il commento del presidente Luca Zani: «È stata una stagione di grandi lezioni. Ora è il momento di smettere di guardare lo specchietto retrovisore e puntare gli occhi sull’orizzonte. La fine di questo ciclo è la miccia per una ripartenza ancora più sentita, basata su competenza e passione. Vogliamo che chiunque vesta i nostri colori si senta parte di un progetto unico. La nostra promessa è una sola: torneremo in campo con più solidità e lo stesso, immenso, amore per questo sport».

Il primo passo verso il futuro è la definizione dello staff tecnico. Il cuore del nuovo corso riparte dalla panchina. La società ha infatti ufficializzato Andrea Fasani, già coordinatore del nostro vivaio, come primo allenatore della Serie C. Al suo fianco ci sarà Gabriele Volpato, supportato in modo alternato dai tecnici del settore giovanile: Daniele Canuti, Davide Melloni ed Enio Lorenzi. Questa scelta non è casuale. Si tratta infatti di un team già affiatato, che garantirà quella continuità totale tra settore giovanile e prima squadra che è l’anima della filosofia del club.