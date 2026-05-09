L’esposizione “Piccolo mondo antico” alla Galleria del Premio

SUZZARA E’ stata inaugurata al Museo Galleria del Premio la mostra “Piccolo mondo antico. Favole visive da due collezioni private”, un percorso espositivo dedicato alla pittura naïf attraverso una selezione di opere provenienti dalle raccolte private dei collezionisti Angelo Leidi e Sergio Zanichelli.

L’esposizione, che durerà fino al 20 giugno, propone un viaggio in un universo sospeso tra memoria, racconto e quotidianità, dove paesaggi rurali e cittadini, feste popolari, stagioni, animali e figure della vita contadina si trasformano in immagini cariche di poesia e immaginazione. Le opere esposte, raccolte nel corso degli anni dai due collezionisti, testimoniano la vitalità di una ricerca artistica spesso considerata marginale ma in realtà profondamente legata alla cultura popolare e alla memoria dei territori della Pianura Padana. Attraverso colori vivaci, prospettive libere e atmosfere favolistiche, gli artisti naïf raccontano una realtà filtrata dall’emozione e dal ricordo, dando vita a vere e proprie “favole visive”.

All’inaugurazione interverranno i collezionisti Angelo Leidi e Sergio Zanichelli, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle opere e del loro percorso di ricerca e collezionismo.

“Con “Piccolo mondo antico” il nostro Comune – commenta l’Assessore alla Cultura di Suzzara, Stefano Rosselli – propone una mostra capace di parlare a pubblici diversi attraverso un linguaggio immediato, poetico e profondamente umano. La pittura naïf custodisce infatti uno sguardo raro: quello che riesce ancora a raccontare il quotidiano con meraviglia, semplicità e partecipazione emotiva.

In un’epoca dominata dalla velocità e dall’immagine digitale, queste opere ci invitano a rallentare e a ritrovare il valore del racconto, della comunità e delle radici. È proprio questo il ruolo che la cultura deve continuare ad avere: creare occasioni di incontro, custodire memorie condivise e offrire nuovi strumenti per leggere il presente”.

Orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 17, sabato dalle 10 alle 18. Informazioni: galleriapremio@comune.suzzara.mn.it | 0376 513513 | 338 9284564.