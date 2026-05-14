Suzzara, tre furti nello stesso ristorante: 21enne identificato dai Carabinieri

In tre distinte occasioni è riuscito nel suo intento: portare a compimento un furto nello stesso ristorante. Gli spiacevoli episodi si sono verificati in un ristorante di Suzzara. Ed in tutti e tre gli episodi sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, impegnati nei servizi concordati e condivisi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

Il tutto ha inizio nella notte del 20 aprile scorso, per poi verificarsi un altro episodio nella notte del 21 e l’ultimo il 23 aprile. Stessa tecnica utilizzata dal malfattore: tramite il danneggiamento di una finestra è stato possibile accedere all’interno del ristorante e….svuotare il registratore di cassa.

Grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere cittadine, nonché quelle presenti all’interno del ristorante, i Carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi ed inequivocabili indizi di colpevolezza a carico di un 21nne del Bangladesh, in Italia senza fissa dimora. Il soggetto, nonostante inquadrato e riconosciuto dalle telecamere, ha pensato bene di utilizzare gli stessi vestiti per compiere tutte e tre le azioni delittuose.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti