Calcio Seconda Categoria – Ciccone tiene sulla corda il Villi: “Attenti all’Atletico, squadra ostica”

VILLIMPENTA Nel girone mantovano di Seconda Categoria mantovana è tutto pronto per la finale secca dei play off tra Villimpentese e Atletico Castiglione, in programma domenica prossima a Villimpenta. Il tecnico gialloblù Gerardo Ciccone resta prudente e invita i suoi a restare concentrati. La Villi arriva all’appuntamento forte del secondo posto conquistato nella stagione regolare, +2 proprio sugli aloisiani. L’Atletico, invece, domenica scorsa ha staccato il pass per la finale pareggiando 0-0 al “Lusetti” col Borgo Virgilio, risultato sufficiente per proseguire il cammino. Nei due confronti stagionali grande equilibrio all’andata, terminata senza reti a Villimpenta, mentre al ritorno furono i ragazzi di Ciccone a imporsi 2-0 sul campo castiglionese. Un precedente che però, secondo Ciccone, non dovrà influenzare la finale. «Si prospetta una bella partita – spiega il tecnico –. Queste due finaliste, insieme al Moglia, erano probabilmente le squadre più attrezzate del girone. Giochiamo sul nostro campo e il fattore casalingo potrebbe avere il suo peso, ma senza dimenticare che in gare come queste anche gli episodi possono risultare decisivi». L’allenatore sottolinea anche un aspetto legato alla condizione atletica: «Noi stiamo bene, anche se dalla fine della stagione regolare siamo rimasti fermi. Il pareggio ci premierebbe, ma in campo non faremo calcoli”. Una dichiarazione che è tutto un programma: il Villi vuole conquistare il pass per gli spareggi regionali.