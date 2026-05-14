Calcio Prima Categoria – Polo (Suzzara): “Fame e cattiveria agonistica per battere la Dinamo”

SUZZARA Il Suzzara ha brillantemente passato il primo turno dei play off: battuta 2-1 la Rapid Olimpia con i gol di Agosti e Polo, le zebre si sono guadagnate il secondo turno, ossia la finale del girone G, il sogno Promozione, insomma, continua per la squadra di mister Goldoni.

Domenica alle 15.30 i bianconeri scenderanno in campo a Gonzaga, contro la Dinamo, consapevoli di avere un solo risultato a disposizione: vincere. «La gara con la Rapid l’abbiamo preparata bene e approcciata altrettanto nel modo corretto – afferma Tommaso Polo, autore del raddoppio – . L’espulsione del portiere Coppiardi ci ha complicato i piani, è vero. Giocare un’ora in 10 non è semplice, specie in un match così importante: facevamo fatica a salire e tenere palla davanti. Ma alla fine siamo riusciti, seppur soffrendo, a portar a casa una vittoria fondamentale. La differenza secondo me l’ha fatta l’approccio mentale. Dopo il primo gol abbiamo preso fiducia, nonostante l’uomo in meno. Sono contento di aver aiutato la squadra con il mio gol. Lo dedico ai tifosi e a tutti i miei compagni, per me è stata un’annata difficile: sono rimasto fermo quattro mesi invece di uno per un’errata diagnosi, avevo una lesione e ho perso tante partite. Ma adesso voglio contribuire a portare il Suzzara in alto».

Domenica sarà un derby da dentro o fuori contro l’avversaria per eccellenza di quest’annata di Prima: «È una sfida importantissima e bellissima – conclude Polo – . Penso sia il derby più sentito della categoria. Si affrontano due squadre con giocatori forti e con una sana rivalità. Sarà una partita che si giocherà, oltre che sugli aspetti tattici, anche sul filo della cattiveria e della fame agonistica. Giocheremo in casa loro, dunque dovremo fare ancora più attenzione. Siamo concentrati su noi stessi, consapevoli dei nostri mezzi, bisogna dare tutto perché siamo costretti a puntare su un solo risultato: la vittoria a Gonzaga, se vogliamo proseguire il sogno Promozione».