Il sottosegretario Rauti a Mantova per la campagna di Zancuoghi: “Lo sport è inclusione sociale, resilienza e pari opportunità”

SI intensificano gli incontri per l’ultima settimana di campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale del capoluogo. Il centrodestra fa scendere in campo i “calibri” regionali e nazionali. Questo pomeriggio nel salone del Palazzo del Plenipotenziario, Isabella Rauti – senatrice di Fratelli d’Italia, sottosegretario di Stato al ministero della Difesa nel governo Meloni – ha incontrato il candidato sindaco Raffaele Zancuoghi, i componenti della lista, i rappresentanti del partito e gli elettori. Affrontato in particolare il tema dello sport come momento di inclusione: argomento cui la senatrice è molto attenta avendo la delega alle politiche per la disabilità.

“Lo sport è uno strumento fondamentale per quanto riguarda inclusione sociale, resilienza e pari opportunità per le persone con disabilità. In questo contesto sosteniamo attivamente il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), valorizzando come superamento dei limiti fisici e culturali” ha sottolineato Rauti, aggiungendo che ogni disciplina è “moltiplicatore di inclusione” e una forma attiva di integrazione, in linea con l’articolo 33 della Costituzione. Citando esempi come Alex Zanardi, scomparso nei giorni scorsi, la senatrice ha evidenziato come lo sport sia un linguaggio universale di rinascita e coraggio. “Dobbiamo migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. E so bene che il nostro candidato è da sempre vicino a tali problematiche, attivando concreti progetti nelle strutture della Canottieri Mincio, di cui è presidente”.

Zancuoghi ha riconfermato come le tematiche della disabilità siano una delle priorità del programma del centrodestra”, ribadendo peraltro il proprio impegno personale in tema di inclusione: ricorda di avere aperto la Canottieri ai disabili organizzando le Virgiliadi (nuoto, canottaggio) con società che si occupano di disabilità: “Chi ha difficoltà motorie e mentali trova nello sport serenità ed energia”. All’incontro era presente l’atleta Marco Penna (tre Olimpiadi all’attivo nel canottaggio) che ha portato la propria testimonianza, parlando di un ragazzo disabile che ha dimostrato di poter gareggiare anche con i normodotati.