Dal barocco al pop con il Festival dei Colli Morenici

MANTOVA Si va dal barocco de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi alla musica pop, attraverso un percorso di 15 concerti, a partire dal 6 giugno, con anteprima il 24 maggio. La sesta edizione del Festival dei Colli Morenici, promosso e realizzato da Orchestra dei Colli Morenici, è stata presentata ieri a Palazzo della Cervetta dal direttore artistico dell’Orchestra Nicola Ferraresi, dalla direttrice dell’Associazione Colline Moreniche del Garda Claudia Morselli e dalla musicista Annika Pinelli. La rassegna presenta un’anteprima, unico appuntamento a pagamento, il 24 maggio al Teatro Bibiena. Per l’occasione sarà illustrato nel dettaglio il cartellone della manifestazione e si celebreranno i vent’anni di attività dell’Orchestra. Che per festeggiare il traguardo raggiunto ha istituito anche il premio “Una vita per la musica”. Il riconoscimento sarà consegnato il primo luglio a Volta Mantovana al soprano Denia Mazzola Gavazzeni. L’impegno rivolto ai giovani vede, inoltre, coinvolti 80 ragazzi in una esperienza artistica che comprende coro e orchestra, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Tre le province che donano il patrocinio, 300 gli artisti coinvolti, 14 i Comuni che prendono parte agli eventi, con spettacoli tra colline, piazze, borghi, spazi suggestivi del territorio mantovano, veronese e bresciano. Il cartellone di quest’anno offre una programmazione ricca e variegata di generi e stili, pensata per coinvolgere un pubblico il più eterogeneo possibile: dai grandi capolavori della musica classica ai galà lirici, attraversando le atmosfere del grande cinema e l’energia della musica pop, fino ad arrivare a inconsuete contaminazioni e cross-over tra i generi musicali.

Il Festival dei Colli Morenici è realizzato grazie al contributo e ai patrocini di Regione Lombardia, dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Castelnuovo del Garda, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Mozzecane, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana, di Associazione Colline Moreniche del Garda, di Ente Parco del Mincio, ha inoltre ottenuto il patrocinio di importanti enti quali Provincia di Mantova, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Comune di Mantova, Comune di Marmirolo, Fondazione Banca Agricola Mantovana, Touring Club Italiano e Museo Diffuso del Risorgimento, e il sostegno di numerosi sponsor locali e fondazioni bancarie.

I biglietti per il concerto d’apertura del 24 maggio al Teatro Bibiena sono disponibili su https://www.liveticket.it/unixono (20 euro platea, 15 euro palchi, 10 euro loggione + ddp). Tutti gli altri concerti del cartellone sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata tramite il form urly.it/31fpd7 o QR code presente in locandina. I dettagli e gli aggiornamenti relativi ai singoli eventi verranno pubblicati sui canali Facebook e Instagram di Orchestra dei Colli Morenici.

Per ulteriori info: info@orchestradeicollimorenici.it.