All’alba scatta il blitz: 1,5 kg di hashish e un arresto a Porto Mantovano

Un’operazione fulminea, pianificata nei minimi dettagli e condotta alle prime luci dell’alba del 14 maggio, ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano di assestare un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio mantovano, interrompendo quello che gli investigatori ritengono essere un consolidato sistema di spaccio di hashish destinato al mercato locale.

Il blitz, scattato nelle prime ore della mattinata, ha visto impegnati numerosi militari dell’Arma di Porto Mantovano in un vasto servizio coordinato facente parte dei servizi concordati e condivisi in Prefettura di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi. Il servizio antidroga è stato disposto nella zona Malpensata-Gombetto di Porto Mantovano, area da tempo monitorata dagli investigatori nell’ambito di una più ampia attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nasce soprattutto dalla crescente ed ormai consolidata collaborazione tra cittadini, realtà imprenditoriali del territorio e l’Arma dei Carabinieri. Un rapporto di fiducia reciproca che, ancora una volta, si è rivelato determinante per consentire ai militari di raccogliere elementi investigativi ritenuti significativi, e concentrare l’attenzione su un soggetto già da tempo attenzionato.

A coordinare l’attività investigativa è stata la Stazione Carabinieri di Porto Mantovano, comandata dal Maresciallo Capo Niccolò Genchi, che ha predisposto un articolato piano operativo culminato nel blitz eseguito all’alba, con un importante spiegamento di uomini e mezzi.

I militari hanno dapprima cinturato l’intera area interessata dall’operazione, impedendo ogni possibile via di fuga o tentativo di occultamento della sostanza stupefacente, per poi procedere al controllo di un cittadino italiano gravemente indiziato di detenere ingenti quantitativi di hashish presso il proprio luogo di lavoro.

L’irruzione dei Carabinieri ha consentito di sorprendere l’uomo praticamente “con le mani nel sacco”. Nel corso delle immediate attività di perquisizione, infatti, i militari hanno rinvenuto ben 16 panetti di hashish accuratamente occultati e già pronti per essere immessi nel circuito dello spaccio locale.

Il quantitativo sequestrato ammonta complessivamente a circa 1 chilogrammo e 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno recuperato materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della sostanza, elementi ritenuti compatibili con una strutturata attività di preparazione e distribuzione dello stupefacente.

Secondo le stime effettuate dagli investigatori, il narcotico sequestrato, se immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto generare introiti superiori ai 23.000 euro, alimentando il circuito criminale dello spaccio e della microcriminalità collegata al consumo di sostanze stupefacenti.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari eseguite dai militari hanno inoltre consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente detenuta dall’indagato, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio nei suoi confronti.

L’uomo, un 25nne operaio residente a Mantova, è stato pertanto dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito presso gli uffici dell’Arma, il soggetto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Nelle prossime ore l’arrestato comparirà davanti al G.I.P. del Tribunale di Mantova per l’udienza di convalida, nel corso della quale verranno valutati i provvedimenti da adottare.

L’operazione portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano rappresenta l’ennesima dimostrazione della costante attività di controllo e presidio del territorio esercitata quotidianamente dall’Arma, con particolare attenzione ai fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, spesso all’origine di situazioni di degrado sociale e insicurezza urbana.

L’azione investigativa conferma inoltre come il territorio di Porto Mantovano sia oggetto di una presenza capillare delle forze dell’ordine e come il contributo dei cittadini continui a rappresentare un elemento fondamentale nella lotta alla criminalità.

Segnalazioni, collaborazione e senso civico costituiscono infatti strumenti indispensabili per consentire alle istituzioni di intervenire in maniera tempestiva ed efficace.

Il risultato operativo ottenuto nelle ultime ore si inserisce in un più ampio quadro di attività preventive e repressive messe in campo dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità e garantire sicurezza alla collettività.

Un messaggio chiaro, quello che arriva dall’operazione dell’alba del 14 maggio: Porto Mantovano resta un territorio vigilato, controllato e presidiato, dove la sinergia tra cittadini e istituzioni continua a rappresentare il più efficace baluardo contro il crimine.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.