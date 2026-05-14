Viadana, 26enne fermato con 14 dosi di cocaina: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, nella decorsa notte hanno fermato un veicolo per un normale controllo alla circolazione stradale.

Il conducente del mezzo, un albanese 26 anni senza fissa dimora, all’atto del controllo ha manifestato da subito segni di nervosismo, insospettendo i militari operanti che decidevano di effettuare una perquisizione all’autovettura.

I Carabinieri rinvenivano all’interno dell’autovettura ben 14 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, del peso complessivo di 8 grammi, e 265 euro in varie banconote.

Lo straniero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.