Aveva aggredito due donne, custodia cautelare per 21enne

Nelle prime ore del 5 luglio i Carabinieri di Mantova hanno arrestato un 21enne bengalese, richiedente asilo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. È accusato di due gravi episodi avvenuti il 18 maggio e il 23 giugno: violenza sessuale, rapina, lesioni aggravate e tentata estorsione ai danni di due giovani donne. Nel primo caso avrebbe aggredito una 29enne in via Cremona, palpeggiandola, facendola cadere e colpendola per rubarle la borsa. Nel secondo avrebbe pedinato una 21enne in viale Alfieri, aggredendola, sottraendole borsa e telefono e pretendendo atti sessuali per restituirli. La vittima ha geolocalizzato il telefono rubato, permettendo ai Carabinieri di rintracciare il sospetto nella comunità dove viveva. Le indagini, supportate da videosorveglianza e riconoscimenti, hanno portato alla misura cautelare in carcere. L’indagato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Mantova ed è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.