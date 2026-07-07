Finto agente della Questura raggira coppia di pensionati: indagato un 21enne

I Carabinieri della Stazione di Pegognaga hanno denunciato un 21enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile – in ipotesi accusatoria – di una truffa ai danni di due anziani coniugi del paese. Il 29 maggio i pensionati, 78 e 76 anni, erano stati contattati da un falso operatore della Questura che, con toni allarmistici, li aveva convinti a recarsi in banca per “bloccare una truffa in corso”. Manipolati dal finto agente, i due hanno effettuato un bonifico istantaneo di 9.000 euro verso una carta prepagata, inserendo come causale “acquisto Alfa Romeo Stelvio” per non destare sospetti. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire al titolare della carta. Il procedimento è nella fase preliminare e l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. L’Arma invita gli anziani a diffidare di richieste di denaro: le Forze dell’Ordine non chiedono mai bonifici o consegne di contanti. In caso di dubbi, chiamare il 112.