Beccato ai giardini con la droga. Pusher nigeriano denunciato

MANTOVA Se ne stava appostato, facendo ogni tanto la spola tra un capo e l’altro del tunnel che collega i giardini di viale Fiume con quelli di via Nuvolari. Una ronda del tutto furtiva non certo passata inosservata agli agenti di polizia locale e questura impegnati, nella circostanza, in un servizio di controllo congiunto del territorio effettuato altresì, con l’ausilio di equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato.

Sospetti concretizzatesi a stretto giro a seguito di una perquisizione personale del soggetto, dall’esito positivo. A finire quindi nei guai, circa l’ipotesi di accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino nigeriano, classe 1988, senza fissa dimora. I fatti a lui ascritti risalgono nello specifico al pomeriggio del 21 agosto scorso quando, il 35enne extracomunitario, era stato trovato in possesso di 26,7 grammi di hashish.

Una quantità superiore al consumo personale e dunque, con tutta probabilità, destinata alla vendita. In particolare, alla vista degli uomini in divisa, il giovane aveva pure tentato l’impunità nascondendo dietro la schiena il cappellino da baseball dentro cui aveva in precedenza occultata la sostanza stupefacente, poi prontamente sequestrata dagli agenti. Oltre alla droga inoltre, gli erano pure stati rinvenuti 150 euro in contanti ma, nella fattispecie, non sottoposti però a sequestro in quanto somma, stando a quanto appurato, “non ritenuta con certezza provento dell’attività illecita di spaccio”. Così al termine delle operazioni di identificazione, a carico del presunto pusher è scattata la denuncia penale alla procura di via Poma. Una zona quella compresa tra i giardini Nuvolari e quelli di viale Fiume-viale Piave da anni considerata area di spaccio e per questo oggetto nel tempo di innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini e residenti, oltre ad essere stata indicata diverse volte quale punto di appoggio e ritrovo di sbandati e pregiudicati con il sottopasso di collegamento tra le due aree verdi urbane adibito, non di rado, a luogo di traffici illeciti. (loren)