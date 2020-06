Tennis tavolo A1 femminile – Brunetti, festa per Li Xiang

CASTEL GOFFREDO Emozioni e lacrime ieri alla festa d’addio a Castel Goffredo per Li Xiang. All’Osteria Castelvecchio la Brunetti ha organizzato una cena con dirigenti, tecnici e atlete della squadra di A1 per salutare con un grande abbraccio la forte giocatrice cinese, che lascia il club castellano dopo tre anni di successi. Tornerà in patria dove continuerà a giocare nel campionato cinese. In più la società ha consegnato all’atleta un omaggio ad opera dell’artista di Cavriana Raffaele Darra, con lei ritratta con la divisa di gioco e una scritta in italiano e cinese: “Li Xiang, tu sei unica, ci mancherai”. «E’ la prima volta che facciamo una cosa del genere – spiega il gm Franco Sciannimanico – ma lei lo merita perché in campionato non ha mai perso e si è inserita benissimo nella nostra società. Era uno spettacolo vederla soprattutto con i più piccoli in palestra. Quante lacrime durante tutta la serata. Non riesce a parlare bene l’italiano, ma si fa capire e quando si emoziona, esprime tutta la sua tristezza piangendo. Con noi a Castel Goffredo si è trovata benissimo, è parte della nostra famiglia e non vorrebbe andare via, ma deve, perché in Cina l’aspetta l’azienda che l’ha ingaggiata. Sono come i corpi militari da noi per lo sport. Tra l’altro, e questo è un altro problema, ci hanno annullato per la quarta volta il biglietto del ritorno. Vediamo come fare. Alla cena, con i posti contingentati, c’erano le giocatrici di A1 – e Tan e Gaia Monfardini hanno fatto anche da traduttrici – , la presidente Tran e i tecnici Laghezza, Zilong e Stamenkovski». Con l’emergenza Coronavirus, e il campionato interrotto prima della parte finale con i play off, Li Xiang non ha potuto trascinare al successo le sue compagne come fatto nei due anni precedenti, in cui è stata l’arma in più del club castellano per vincere scudetti e coppe. L’infortunio l’ha un po’ condizionata nell’ultima stagione, ma ora sta meglio e sicuramente con la sua nuova squadra si farà valere». Presente anche lo sponsor Marco Brunetti: «Anche lui ha vissuto questa atmosfera che si è creata attorno a Lili ed è rimasto entusiasta della collaborazione che c’è tra tutti noi in società e in palestra. Tanti atleti, grandi e piccoli, vorrebbero venire da noi a giocare, ma non c’è posto per tutti. Cerchiamo gente che voglia stare qui e dare il cuore per questa società». Li, in queste settimane dopo la ripresa delle attività, ha continuato ad allenarsi con le ormai ex compagne, a dimostrazione dell’attaccamento alla squadra con stanno qui ma sentono e tanto e danno i, cuore per società». (cris)