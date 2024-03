Questa sera Schettini sold out al Sociale

MANTOVA Questa sera (22 marzo) alle ore 21 è sold out al Teatro Sociale di Mantova per l’atteso appuntamento con il professore Vincenzo Schettini che porta sul palco del Massimo La Fisica che ci Piace. In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica dell’istrionico professor Vincenzo Schettini, tra Instagram, Facebook, You Tube e TikTok. Un fenomeno che è esploso in pochi anni, da quando nel 2017 Schettini, una laurea in Fisica, docente alle superiori, ha deciso di postare il suo primo video che è diventato oggi virale. Il suo segreto? La capacità davvero unica di empatizzare con tutti, possibile grazie alla sensibilità da insegnante sempre pronto a sottolineare l’amore e la passione verso la propria materia.