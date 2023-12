Calcio 2a Categoria – Casaloldo, Bandera è l’arma in più per i play off

Casaloldo Il Casaloldo ha concluso in quinta posizione, con 25 punti, il cammino nell’andata del girone cremonese di Seconda Categoria. Nell’ultima gara disputata non è andato oltre lo 0-0, in casa, col Robecco d’Oglio. E alla ripresa del campionato, domenica 14 gennaio, se la vedrà in trasferta con la capolista Persico Dosimo, che all’andata si era imposta per 2-0. «Ricordo di aver visto un’ottima squadra – afferma il diesse Silvano Girardini – come del resto testimonia la classifica. Andremo in campo per fare la nostra partita, di sicuro non ci sentiamo battuti in partenza. E se li fermiamo, faremo un bel regalo alle inseguitrici. Noi siamo contenti dei risultati ottenuti dalla squadra, in linea con i nostri obiettivi, ovvero centrare di nuovo i play off come la scorsa stagione. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma va bene lo stesso. Con l’inserimento in attacco di Bandera, possiamo dire di avere adesso un reparto di spessore per cercare di fare ancora meglio nella seconda parte del campionato».