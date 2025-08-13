Belfiore, altri 2 milioni per non andare sott’acqua

MANTOVA – La difesa idrica della città e delle sue vie necessita di interventi onerosi anche in alcuni quartieri. Il prossimo obiettivo considerato prioritario dall’amministrazione comunale riguarda Belfiore, per il quale è previsto un intervento da 2 milioni di euro da realizzarsi a breve grazie a un bando ministeriale.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli, dovranno essere messe anche lì le cosiddette vasche di laminazione che consentiranno lo smaltimento delle acque meteoriche soprattutto in presenza di bombe d’acqua e forti precipitazioni.

Analoghe vasche sono state già realizzate nel quartiere di Borgochiesanuova, e difese idrogeologiche sono state pure realizzate nella Fossa Magistrale che interessa il comparto di viale Risorgimento, via Mori e via Sauro. Anche tale intervento rientra nel contesto del bando ministeriale da 5 milioni, uno dei quali già ottenuto da via Roma.