“Bonomi Mazzolari” e Italia Alimentari in sinergia per legare formazione e occupazione

MANTOVA Italia Alimentari e Istituto “Bonomi Mazzolari” in sinergia per portare competenze, affiancare le esperienze formative a quelle professionali, trovare concreti sbocchi lavorativi agli studenti, affinché scuola e impiego non restino due universi distinti: la collaborazione è stata presentata ieri presso la sede “Vinci” dell’Istituto “Bonomi Mazzolari” dal dirigente scolastico Roberto Capuzzo, da Silvano Pirotti e Tiziano Lama di Italia Alimentari e dell’ingegner Amedeo Arlacchi.

Il percorso strategico è improntato a una formazione specifica, che parta dal terzo anno scolastico per arrivare al quinto, seguendo una curva formativa nel campo della termotecnica e manutenzione degli impianti, attraverso una educazione mirata e specifica nel settore. Il progetto sarà condotto da un gruppo di lavoro che coinvolgerà la dirigenza scolastica e quella aziendale. L’iniziativa naturalmente è volta ad ampliarsi anche grazie all’adesione di altre realtà del territorio.

Italia Alimentari è una società del Gruppo Cremonini, specializzata nella produzione, commercializzazione e distribuzione di salumi e snack. Ha una sede a Gazoldo degli Ippoliti, che occupa circa 500 operatori, altre cinque in Italia e due all’estero. L’industria della tecnologia 4.0 è sempre alla ricerca di personale qualificato. Per questo un’altra direzione del programma è fortemente rivolta ai Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – ex Alternanza Scuola- Lavoro), che verranno poi definiti dalle parti in affiancamento e in rafforzamento dell’accordo educativo appena costituito.

Uno strumento, come sottolineato dal presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, volto a rafforzare l’occupazione proprio nei campi più richiesti a livello locale, tramite questa formale cooperazione, con finalità educativa e sociale, in grado di rafforzare l’interazione fra il mondo della formazione scolastica e quello professionale. Ilperf