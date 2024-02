San Giorgio – Concluso con successo il primo corso anti-aggressione

San Giorgio Bigarello Si è concluso con successo il primo corso antiaggressione, tenutosi presso la polisportiva “La Stella” di Tripoli a cura dell’Asd Rhino Combact, con il patrocinio del Comune di San Giorgio Bigarello. Venti, tra donne e ragazze, sotto la guida attenta del maestro di difesa personale Krav-Maga, Giovanni Perna, e dell’istruttrice cintura nera 1° Dan, Elisabetta Frigau, hanno imparato a riconoscere i segnali di pericolo che precedono una possibile aggressione, come allontanarsi dalla situazione rischiosa ed eventualmente come reagire all’aggressione stessa. «Si è trattato di un primo passo – ha sottolineato l’assessore Laura Spiritelli – per condurre le donne verso la consapevolezza del fatto che possono essere capaci di prevenire ed eventualmente di reagire ad una situazione di pericolo, con lo scopo ulteriore di renderle parte attiva della propria sicurezza personale». Il corso è stato programmato su cinque incontri che hanno dato una basilare conoscenza delle tecniche di autodifesa e, pur essendo solo un primo approccio, è stato molto apprezzato e le richieste di un suo proseguimento sono state immediate. Si pensa quindi di riproporlo nei mesi di aprile e maggio, proseguendo con gli appuntamenti del sabato mattina e aggiungendo anche uno step specifico per adolescenti (14-18 anni) con frequenza pomeridiana infrasettimanale.

A tutte le “allieve” è stato consegnato un attestato di partecipazione. (ma.vin)