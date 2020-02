Pallavolo – Giulia Melli ha vinto la Coppa Italia di A2 con la Delta Trento

Curtatone Se Conegliano in questo momento non conosce rivali ed è arrivata a centrare il terzo obiettivo stagionale, la Coppa Italia di A1, la Delta Informatica Trento della mantovana Giulia Melli ha conquistato lo stesso trofeo nella manifestazione di A2. La migliore rappresentante virgiliana del volley femminile ha così conquistato un altro alloro sportivo nella sua giovane carriera, dopo la promozione in A1 con Caserta e la scelta di restare nella serie inferiore a Trento. Un altro passo importante nel brillante percorso di Giulia, che può vantare anche un successo mondiale con la nazionale italiana Under 18. La 22enne schiacciatrice di Curtatone racconta la vittoria in Coppa Italia nella finale con Marignano. «E’ stata una battaglia – dice -. Dopo aver vinto i primi due set, nel terzo abbiamo dovuto rincorrere e recuperare, ma nel punto a punto ai vantaggi abbiamo commesso qualche errore e così, sul 2-1, il risultato è tornato in discussione. E’ stata una sfida molto combattuta perché Marignano non ha mai mollato e ne è uscita una bella partita. Vincere la Coppa Italia è stata una delle delle mie soddisfazioni più grandi, ma non paragonabile certo alla promozione in A1 con Caserta».

Giulia è protagonista con la sua squadra anche in campionato: Trento e la stessa Marignano sono le grandi favorite per la promozione diretta. «Stiamo facendo molto bene – dice ancora Giulia – con una squadra giovane e un allenatore, Bertini, che valorizza al meglio i nostri talenti grazie anche ad una società molto solida e seria. Lavoriamo in serenità dal primo giorno e non possiamo che dare il meglio. Nonostante l’infortunio di Moncada, che ci ha complicato il cammino. Ma la nostra seconda palleggiatrice è stata brava a sostituirla, non era un compito facile. Nella seconda fase (nella poule con le prime cinque squadre dei due gironi, ndr) affronteremo le formazioni dell’altro girone con un punto in meno di Marignano. La prima della poule andrà in A1, le altre si giocheranno l’altro posto nei play off. Scaramanzia a parte, ce la giochiamo. Sono felice di aver scelto Trento per la mia crescita personale e sportiva. Devo sempre migliorare, credo di averlo fatto in ricezione e spero di continuare così. Puntiamo al massimo risultato e sono fiduciosa». Diciamo allora che la vittoria più importante, per Giulia, quest’anno deve ancora arrivare, ma la strada percorsa finora è quella giusta. E noi facciamo il tifo per lei.