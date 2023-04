Parco di Valletta Valsecchi, pronta la pista di Pump Track

MANTOVA Nel contesto di un’area che migliora e completa il quartiere di Valletta Valsecchi ed è fruita in modo del tutto nuovo arriva anche la pista di Pump Track, ieri inaugurata nei giardini di via Torelli e già frequentatissima. Una inedita opportunità di socializzazione, un punto di ritrovo per i ragazzi e per le famiglie, come ha definito questo spazio l’assessora comunale Alessandra Riccadonna. Un’opera che rientra nel più vasto progetto di riqualificazione Mantova Hub, ha specificato l’assessore Andrea Murari, del quale fa parte anche il bosco all’interno dell’area verde.

La pista di Pump Track, ha aggiunto l’assessore comunale Nicola Martinelli, è stata realizzata grazie a fondi regionali e del Comune di Mantova, in una zona che è ora collegata in modo più efficiente a tutto l’isolato e alle altre parti del centro. La stessa scelta, ha commentato il sindaco Mattia Palazzi, si sta seguendo in altri spazi, con gli interventi sui giardini del Te, pronti a settembre. Tra poche settimane verrà, inoltre, affidato l’incarico – con un investimento di 150.000 euro – per la costruzione di una percorso per skate, da aggiungere ai poli di aggregazione sportiva e sociale. A 218 mila euro ammonta il costo complessivo per la pista di Pump Track.

Il nuovo circuito è stato realizzato per una attività ludico sportiva dedicata principalmente ai ragazzi. La pista di Pump Track può essere usata con mezzi differenti, quali la bicicletta, lo skate o il monopattino, adattandosi a diverse fasce d’età e a vari gradi di difficoltà.

Il tragitto è costituito da un percorso in asfalto dalla lunghezza complessiva di 136 metri lineari. A corredo del tracciato è stato realizzato un impianto irriguo fisso e automatizzato, che permetterà la crescita del prato attorno alla pista.

A completamento della struttura sportiva è stata realizzata la pista ciclabile, che attualmente è collegata all’ingresso di via Torelli e che dopo l’estate verrà implementata fino all’accesso da via Allende. L’area è dotata di wi-fi pubblico e di videosorveglianza. E’ stata ampliata anche l’illuminazione pubblica dei percorsi ciclopedonali, in continuità con quella già realizzata nel quartiere. E’ prevista anche una fontanella collegata all’acquedotto, a servizio di tutto il nuovo parco di Valletta Valsecchi.

I lavori sono stati eseguiti dalla F-Tech Production Sas di Berger Alexander & C. di Merano (Bz), con la supervisione del settore Lavori pubblici del Comune di Mantova.