Botte tra donne per “questioni sentimentali”: una finisce in ospedale

MANTOVA Nella serata di martedì 14 luglio, intorno alle 20.15, un equipaggio della Polizia Locale di Mantova, presente nel quartiere di Valletta Valsecchi in servizio di pattugliamento, giunto in via Volta notava due donne a terra nel corso di un violento scontro fisico. L’immediatezza dell’intervento permetteva di scongiurare il peggio. Le due donne, entrambe residenti nel quartiere, una 46enne e una 38enne, sono state così prontamente bloccate e identificate. Pare che il litigio scoppiato in rissa sia riconducibile a motivi sentimentali.

La 46enne, poi, è stata trasportata al Pronto Soccorso poiché lamentava un forte dolore alle costole. La donna ferita si riservava di sporgere querela per il reato di lesioni personali.

Il tempestivo intervento conferma l’efficacia della presenza sul territorio da parte della Polizia Locale, finalizzato a garantire la sicurezza urbana. Gli agenti del Comando di viale Fiume stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto