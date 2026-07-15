Calcio Serie B – Mantova, ecco Vesentini e Ignacchiti. Sfuma Ceccherini

MANTOVA Il Mantova ha ufficializzato gli arrivi di Filippo Vesentini e Lorenzo Ignacchiti, che ieri si sono aggregati ai nuovi compagni. In compenso si allontana forse definitivamente Federico Ceccherini, il difensore svincolatosi dalla Cremonese sul quale l’Acm puntava per innalzare il tasso d’esperienza del gruppo.

Cominciamo proprio da qui. Ceccherini, classe 1992, è apparso titubante nell’accettare la corte mantovana, anche per questioni personali/famigliari. Le parti hanno preso tempo, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per vederlo in maglia biancorossa. Il ds Fabio Brutti virerà quindi su un altro profilo, che verrà studiato nei prossimi giorni.

Quanto ai centrocampisti Vesentini (2002) e Ignacchiti (2004), rappresentano due prime scelte per il club di viale Te. Il primo è veronese di nascita, è stato prelevato dall’Union Brescia e contrattualizzato fino al 2029. È all’esordio in Serie B dopo essersi messo in luce in C con le maglie di Virtus Verona, FeralpiSalò, appunto Union Brescia, e Renate. Il pisano Ignacchiti, invece, ha già all’attivo due campionati cadetti con Reggiana ed Empoli, mentre in C si era distinto con la divista del Pontedera. È diventato il giocatore del Mantova col contratto più lungo: scadrà infatti nel 2030.

A meno di sorprese, il capitolo entrate rimarrà chiuso per almeno una settimana. Più urgente sfoltire la rosa, che dispone di molti esuberi. Ma su questo fronte non si registrano novità.