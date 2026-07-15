Calcio 3a Categoria – Segnate, Renzo Mari cambia ruolo: “Porterò in dote la mia esperienza”

San Giacomo delle Segnate Dopo una lunga e prolifica carriera da calciatore, Renzo Mari è pronto a vivere una nuova avventura nel mondo del calcio. L’ex bomber inizia infatti il percorso da allenatore alla guida del Segnate, formazione che dopo la retrocessione ripartirà dal campionato di Terza Categoria. Per Mari si tratta della prima esperienza in panchina, ma la scelta è caduta su un ambiente che conosce bene, visto il suo passato da giocatore con la maglia granata. «Intraprendo la carriera di allenatore dalla guida del Segnate – racconta Mari -. Mi fa molto piacere iniziare proprio qui, in una società dove in passato ho giocato. Metterò a disposizione dei ragazzi quanto ho raccolto nella mia carriera da calciatore. È importante per me iniziare in un ambiente che conosco, lavorando con i nostri giovani». La missione sarà quella di ricostruire entusiasmo e mentalità dopo una stagione difficile. «Cercheremo di creare un gruppo unito, con il giusto atteggiamento in allenamento e in partita. Dopo una retrocessione bisogna ritrovare motivazioni ed entusiasmo». La preparazione del Segnate scatterà il 18 agosto.