Camion tampona una roulotte ferma in corsia d’emergenza: gravissimo 22enne padre di famiglia

MANTOVA Fermo in corsia d’emergenza, era sceso dalla sua auto e si trovava tra questa e la roulotte tra e la sua auto quando un autocarro ha tamponato violentemente il mezzo a rimorchio. Un 22enne che viaggiava con la moglie, sua coetanea e la figlia di 3 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi intorno alle 14.40 lungo la corsia Sud dell’A22 tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud all’altezza di Villanova de’ Bellis. Il giovane padre di famiglia è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in condizioni disperate. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il 22enne sarebbe scesi per controllare il gancio di traino cui era attaccata la sua roulotte e si trova tra questa e il retro della sua auto. Proprio in quel momento un autocarro che sopraggiungeva condotto da un 48enne, ha sbandato e ha tamponato la roulotte, finendo per schiacciare il 22enne tra questa e l’auto. I soccorsi sono scattati immediati. Il giovane, che ha riportato gravi traumi al bacino e agli arti inferiori, è stato intubato sul posto e caricato su un’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Brescia in codice, rosso, ovvero in condizioni di massima gravità. Praticamente illese la moglie e la figlioletta del 22enne, trasportate in ambulanza all’ospedale di Mantova per accertamenti. Non è stato invece necessario il trasporto in ospedale per il 48enne alla guida del mezzo investitore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova e la Polizia Stradale di Verona Sud. Sulla corsia Sud dell’A22 in prossimità del tratto in cui è avvenuto l’incidente si è formata una coda di circa 8 chilometri.