Caporetto Corneliani. Boglione sparecchia il tavolo di domani al Mise

MANTOVA Il tavolo al Mise per la vicenda Corneliani, in programma per domani, è di fatto già sparecchiato. Marco Boglione, presidente e fondatore di BasicNet, ha messo la parola fine all’operazione che aveva fatto sperare i dipendeti della maison. Ad annunciarlo è stato lo stesso Boglione oggi all’uscita dal Cda di BasicNet. “Non siamo riusciti a trovare la soluzione complessiva per il gruppo Corneliani, ma senza rimpianti perché ce l’abbiamo messa veramente tutta. I tempi strettissimi, il regime di pandemia e l’estrema complessità del mercato, nel mezzo di una procedura concorsuale, sono stati i più grandi nemici anche per la ricerca dei partner industriali e finanziari necessari all’operazione. Abbiamo coinvolto con slancio e massima trasparenza tutti gli stakeholders, ma la non garanzia di continuità commerciale ci ha impedito di poter andare oltre”. Una dichiarazione che mette una pietra tombale sull’operazione di salvataggio della Corneliani e che purtroppo conferma ulteriormente i timori che erano emersi già nei giorni scorsi.