Basket serie A2 m – Maspero: “La Staff scalerà posizioni”

Mantova La Staff, sul parquet di Orzinuovi, ha trovato il secondo successo consecutivo: soffrendo, e pure tanto, e con una buona difesa. Il gioco arriverà, domenica contavano i due punti. In tutto questo gli Stings hanno ritrovato un’altra cosa importantissima, e che attendevano da ancora più tempo: il ritorno di Lorenzo Maspero. Non è sceso in campo, ma è stato convocato e ha seguito la partita dalla panchina, respirando quindi dall’interno l’atmosfera di una partita dalla fine della scorsa regular season. «È stato bellissimo, respirare il campo e le emozioni che si provano durante la partita – afferma Maspero – la concentrazione, tensione e gioia. È stato poi molto bello essere incoraggiato dai tifosi durante il riscaldamento. Sono felice di essere tornato». Dopo aver ricominciato ad allenarsi con i compagni e avere quindi il polso del momento dall’interno, per tanti mesi ha seguito da fuori l’evolversi della situazione e quindi il suo punto di vista si poggia su questi due aspetti e lo rende sicuramente interessante: «Sono ormai tre settimane che mi alleno, mi aggrego alle partitelle cinque contro cinque e credo ormai manchi davvero poco. Spero sia l’ultima settimana prima di fare l’esordio stagionale contro Cantù. L’identità di squadra si sta ricreando; cambiando allenatore è normale che le gerarchie siano diverse, senza contare l’aggiunta in corso anche di Spizzichini. Adesso l’identità precisa non c’è, la stiamo costruendo con gli allenamenti. Tutto però non può prescindere da un forte collettivo, da quello nascono le individualità ma il gruppo viene prima: abbiamo bisogno di lavorare per creare una forte collettività. A inizio campionato si era pronosticata un’altra classifica, però credo che riusciremo a scalare qualche posizione. Lavoriamo e poi i risultati arriveranno da sé. Per ora sono grato di tornare a vivere nuovamente l’atmosfera del campo con la squadra». Complice il rientro di Maspero, ieri è arrivata l’ufficialità dell’addio di un rumor che ormai era insistente: Manuel Saladini e la Staff hanno diviso le proprie strade. Per lui il passaggio alla Kienergia Rieti in serie B.

Leonardo Piva