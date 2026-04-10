Canoa – Il Centro Sparafucile torna protagonista: gare, investimenti e attività di alto livello

Mantova Il Centro Canoa Sparafucile torna a essere uno dei principali punti di riferimento per le attività agonistiche di alto livello, sia per kermesse nazionali sia internazionali, nel settore della canoa/kayak. Dal 31 marzo al 3 aprile si sono svolti, nella struttura mantovana situata sul Lago Inferiore, i test selettivi per la Nazionale Senior maschile e femminile, ai quali ha partecipato anche la mantovana Sara Vesentini, tesserata per il KCS Kayak Cremona. Inoltre oggi si chiude il raduno della squadra senior femminile, impegnata nella preparazione delle competizioni internazionali in calendario. Nel mese di luglio poi seguiranno le selezioni Juniores maschili e femminili, in programma dal 10 al 21, in vista dei prossimi Campionati Europei e Mondiali di categoria. Tutte queste attività, insieme alle gare già inserite in calendario, rappresentano un importante banco di prova per la stipula di una convenzione con la Fick, finalizzata a riportare il Centro sportivo Sparafucile a essere riconosciuto come centro federale di alta formazione specialistica per la canoa/kayak. Per rendere possibile la realizzazione di questo progetto, la Lega Navale sezione di Mantova ha provveduto alla messa in opera di un campo gara a 10 corsie da 1000 metri, sostenendo un investimento economico di circa 25.000 euro, comprensivo di materiali e spese di manodopera. Si tratta di un’infrastruttura strategica e duratura, destinata a rimanere nel tempo e a valorizzare ulteriormente il territorio. Tale investimento consentirà infatti di portare a Mantova competizioni di rilievo nazionale e internazionale, oltre a ospitare un numero crescente di raduni tecnici di diverse categorie, contribuendo allo sviluppo dell’attività sportiva di alto livello e alla promozione del territorio anche sotto il profilo turistico e organizzativo. Le tre principali competizioni in calendario prossimamente a Mantova sono: la Gara internazionale “Trofeo Sparafucile – Città di Mantova” sabato 18 e domenica 19. L’ultima edizione, organizzata sul Lago Inferiore, risale al 2019. A seguire la gara nazionale di velocità U23, Junior e Ragazzi, valida anche come selezione U23/Junior e per le Olympic Hopes, i Mondiali della categoria Ragazzi, in programma il 6-7 giugno e i Campionati Italiani Velocità U23, Junior e Ragazzi, dal 31 luglio al 2 agosto. E’ previsto anche un campus di una settimana per Allievi e Cadetti. Grande impegno quindi da parte di tutta la Lega Navale sezione di Mantova, che ha ricevuto tanti complimenti dallo staff della Nazionale e dagli atleti presenti al raduno e ospiti nelle ultime settimane della Foresteria dello Sparafucile. «Siamo molto soddisfatti – spiega il tecnico Daniele Rossi – Vi erano ben 45 persone, per una struttura oltremodo al completo. Tanto per fare qualche nome, erano presenti i vice campioni olimpici nel C2 500 Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, oltre a Samuele Burgo e Tommaso Freschi e a Francesco Lanciotti, Giovanni Francesco Penato e Lucrezia Zironi, questi ultimi tre protagonisti di Europei e Mondiali U23». Intanto la Lega Navale sezione di Mantova è impegnata per un lungo e intenso weekend di gare. Atleti e atlete sono a Sabaudia per i Campionati Italiani sui 5000 metri, pronti a togliersi altre importanti soddisfazioni.