Elezioni Comunali 2026: sabato 18 aprile in piazza Erbe Raffaele Zancuoghi e i candidati FdI si presentano alla città

È entrata nel vivo la campagna per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Mantova e l’elezione del sindaco che si insedierà in via Roma per i prossimi cinque anni: è tempo dunque di presentazioni ufficiali per le squadre in campo. Per quanto riguarda il partito di Giorgia Meloni, il candidato sindaco Raffaele Zancuoghi e tutti i componenti della lista FdI danno appuntamento ai cittadini per sabato 18 aprile, alle ore 11.30, al ristorante “Grifone Bianco” di piazza delle Erbe.

La scelta della location non è casuale, ma un chiaro messaggio di come la futura compagine di centrodestra intenda agire per un maggiore e migliore sviluppo della città. L’incontro si svolge infatti nel cuore di Mantova, lanciando un segnale forte: è necessario ridare vita alle attività commerciali e creare momenti di incontro in vie e piazze che sono state via via emarginate dall’uscente Amministrazione di centrosinistra.

Allo stesso tempo, l’appuntamento di sabato offre l’opportunità di conoscere da vicino il candidato Raffaele Zancuoghi, anche se molti hanno già potuto incontrarlo nelle scorse settimane durante il tour di ascolto e dialogo con i singoli quartieri della città. Sarà anche occasione per avvicinarsi ai 32 componenti la squadra di Fratelli d’Italia, avendo la disponibilità di confrontarsi sulle strategie del programma elettorale: l’obiettivo comune è riportare il capoluogo ad essere attrattivo e trainante, recuperando il ruolo centrale che gli spetta nel contesto non soltanto provinciale.

Alcuni punti del programma sono già stati anticipati da Zancuoghi negli incontri nei quartieri. Più sicurezza, lotta al degrado (arrivato a livelli insostenibili in molte zone della città), più attenzione alla qualità – rispetto alla quantità – di progetti e interventi che servano davvero a superare i tanti nodi irrisolti. Rilancio delle attività commerciali nel centro storico, che rappresentano il cuore pulsante della vita cittadina e un forte richiamo turistico. Senza dimenticare i giovani, che meritano di poter vivere e lavorare nella loro città. L’evento di sabato 18 aprile è un passo ulteriore per voltare pagina e dare più energia a Mantova.