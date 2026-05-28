Furto in un’azienda agricola a Sermide: identificati e denunciati due uomini

SERMIDE E FELONICA. Avevano preso di mira un’azienda agricola del territorio, riuscendo a portare via attrezzature e carburante dopo aver forzato gli accessi. I Carabinieri della Stazione di Sermide hanno chiuso il cerchio attorno ai presunti responsabili, denunciando a piede libero due cittadini marocchini di 30 e 32 anni, entrambi residenti nel comune di Sermide e Felonica.

Il furto risale alla fine dello scorso aprile. I malviventi si erano introdotti nei locali dell’azienda dopo aver scassinato due porte. Una volta all’interno, avevano rubato un compressore, una batteria per auto, un tosasiepi e una tanica di gasolio, per un valore complessivo stimato in circa 1.200 euro.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri di Sermide per il sopralluogo e la raccolta degli elementi utili alle indagini. I militari erano impegnati nell’ambito dei servizi di controllo coordinati dalla Prefettura di Mantova sotto la direzione del Prefetto, dott. Roberto Bolognesi.

Grazie agli elementi raccolti, gli investigatori dell’Arma hanno individuato gravi indizi di colpevolezza a carico dei due giovani. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso.