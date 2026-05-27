Rugby – Viadana sogna con i baby dell’U16. Boccazzi: “Questi ragazzi hanno fatto una magia”

VIADANA «Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario». Coach Stefano “Ciano” Boccazzi riassume così l’impresa del Rugby Viadana Under 16, capace di conquistare la finale scudetto superando il Petrarca Padova nella semifinale di ritorno giocata domenica allo Zaffanella. Dopo il ko di misura dell’andata per 27-26, i gialloneri hanno ribaltato tutto imponendosi 24-10 davanti a una cornice eccezionale: oltre mille persone hanno gremito gli spalti dello stadio viadanese, trascinando la squadra verso la Final Four nazionale in programma il prossimo weekend ad Arezzo: le rivali saranno Livorno, Unione Rugby Capitolina e Rugby Experience L’Aquila (domani il sorteggio delle semifinali).

Lo staff tecnico ha schierato Lenzi all’estremo con Perri e Riboli sulle ali; coppia di centri formata da capitan P. Bernabeni e Oldani, mentre Zangrossi e Caleffi hanno guidato la regia. In terza linea spazio a Soliani, Zerboni e T. Bernabeni, con Alonso e Marchesini in seconda e la prima linea composta da Sirbù, Moretti e Valentini. Dalla panchina sono entrati Pecora, Goi, G. Bernabeni, D’Ambrosio, Seresini, Adamelli, Damia e Cavallini. «Vedere lo Zaffanella così pieno a sostegno di questi ragazzi è stato incredibile – racconta Boccazzi -. Quando Viadana è chiamata a rispondere per questi colori, c’è sempre. È stata una giornata spettacolare e tanti appassionati mi hanno scritto dicendo di aver ritrovato il gusto di vedere una partita di rugby». Il tecnico analizza poi la gara: «Sapevamo sarebbe stata durissima e l’abbiamo preparata curando ogni dettaglio, soprattutto quelli che ci erano costati la sconfitta a Padova. Nei primi venti minuti è stata una vera battaglia, fatta di sacrificio e tantissimi placcaggi, poi i ragazzi hanno preso fiducia e controllo del match. In settimana avevamo lavorato molto sui punti d’incontro e sulla disciplina, aspetti interpretati benissimo dalla squadra». Infine il ringraziamento allo staff: «Roberto Manghi ci ha messo a disposizione persone di grande qualità che hanno valorizzato al massimo questo gruppo».