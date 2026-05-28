Gattini intrappolati nel muro del contatore del gas: salvati dai Vigili del Fuoco a San Giacomo delle Segnate

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE. Una disavventura a lieto fine che ha mobilitato i soccorsi nel cuore del basso mantovano. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Suzzara sono intervenuti d’urgenza in via Contotta, presso l’agriturismo “Le Caselle”, per trarre in salvo due gattini rimasti incastrati in una tubazione.

L’allarme è scattato quando la sala operativa del comando provinciale di Mantova ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte della titolare della struttura ricettiva. All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha analizzato la complessa situazione: i due piccoli felini erano scivolati all’interno di un tubo cieco, situato dentro l’opera muraria che ospita il contatore del gas dell’agriturismo.

I gattini erano visibili a una profondità di circa cinquanta centimetri. Tuttavia, a causa dello spazio estremamente ridotto e della conformazione della struttura, il recupero diretto dall’imboccatura del tubo si è rivelato impossibile.

Per evitare di ferire i cuccioli e garantire il loro salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare gli attrezzi da demolizione. Gli operatori hanno abbattuto con cura una parte del muro di contenimento, riuscendo così ad accedere alla tubazione e a liberare i due gattini, che sono stati restituiti sani e salvi alle cure della proprietaria.