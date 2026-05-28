Calcio Serie B – Mantova, per l’attacco piacciono Ambrosino e Pecorino

MANTOVA Raggiunto l’accordo con mister Modesto, in casa Mantova può entrare nel vivo la campagna acquisti. Riflettori sull’attacco, dove Modesto ha indicato due profili indubbiamente interessanti: Giuseppe Ambrosino (2003) ed Emanuele Pecorino (2001). Il primo, di proprietà del Napoli, può vantare 11 presenze nella nazionale U21, ha già esordito in Serie A e in Champions League; nella stagione appena conclusa si è diviso tra Napoli e Modena (in prestito), ma con i canarini non è esploso, visto che ha segnato solo due gol in 14 presenze. Più rodato in B è Pecorino, di proprietà della Juventus: nell’ultimo campionato 33 presenze e 9 gol con la maglia del Sudtirol (uno al Mantova, nella gara d’andata al Martelli). Prima della Juve ha fatto parte della Primavera del Milan ed ha militato in B nel Frosinone. Ambrosino e Pecorino sono entrambi quotati, e non sarà facile portarli in riva al Mincio. Ma il duo Modesto-Brutti ci proverà, magari provando a giocare d’anticipo.