Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti, un caterpillar: travolge Sassari (0-3) e prenota lo scudetto

SASSARI Una Brunetti in forma smagliante ha letteralmente spazzato via Sassari nella prima finale del campionato di Serie A1 femminile. Davvero senza storia l’andamento del match andato in scena ieri alla palestra della scuola media di Sassari. Le goffredesi hanno dominato in lungo e in largo i tre incontri disputati, sufficienti a certificare una superiorità perfino imbarazzante per una finale. Nel ritorno di sabato alle ore 19 al PalaTennistavolo “Elia Mazzi”, sotto la direzione di Caterina Faragò e Valerio Leali, le campionesse in carica potranno centrare il loro 10° scudetto consecutivo, il 23° complessivo. Numeri strabilianti.

SASSARI-BRUNETTI CASTEL GOFFREDO 0-3

Tatiana Garnova – Bernadette Szocs 0-3 (7-11, 3-11, 8-11); Irina Ciobanu – Andreea Dragoman 1-3 (1-11, 5-11, 11-8, 9-11); Elena Rozanova – Nicole Arlia 0-3 (3-11, 9-11, 3-11).

SASSARI Tatiana Garnova, Irina Ciobanu, Elena Rozanova.

All.: Mondal Provas.

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Nicole Arlia.

All.: Alfonso Laghezza.

ARBITRI Emilia Pulina e Nicola Mazzuzzi.