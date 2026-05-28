Porto Mantovano: tre appuntamenti con autori contemporanei

PORTO MANTOVANO Presentata ieri mattina dal sindaco Maria Paola Salvarani e dalla bibliotecaria Cecilia Bovi la nuova rassegna culturale “Porto d’Autore”, promossa dalla Biblioteca comunale di Porto Mantovano. Il calendario prevede tre appuntamenti, in programma l’8 e il 30 giugno e il 9 luglio, ospitati in diverse location del territorio comunale, Drasso Park, Villa di Bagno, e Villa Schiarino con l’obiettivo di accompagnare il pubblico alla scoperta di autori contemporanei ed emergenti attraverso incontri e momenti di confronto. «Si tratta di tre occasioni di incontro promosse dalla Biblioteca comunale di Porto Mantovano – spiega il sindaco Maria Paola Salvarani – pensate per far conoscere autori contemporanei e ampliare l’offerta culturale del Comune. Vogliamo proporre anche momenti piacevoli e informali, come l’aperitivo letterario in programma al Drasso Park, in un ambiente rilassato e accogliente dove condividere temi interessanti e favorire il dialogo e lo scambio di opinioni con gli autori». Nel periodo estivo sarà organizzato un altro calendario di incontri “Sorsi di storie” promosso dal Comune di Porto Mantovano, Biblioteca comunale e Pro loco “l’Agnella” di Porto Mantovano. A breve verranno rese note location e date. Di seguito il programma completo. 8 giugno, ore 19, Drasso Park: aperitivo letterario e consigli di lettura con Elsa Riccadonna in collaborazione con la Rete Bibliotecaria mantovana; 30 giugno, ore 21, Villa di Bagno Fumana: incontro con lo scrittore Paolo Malaguti, il quale dialogherà con i Gruppi di Lettura di lettura delle Biblioteche; 9 luglio, ore 21, Villa Schiarino Lena: “Il caso irrisolto di Agatha Christie”, reading a cura dello scrittore Alessandro Barbagalia. Tutti gli eventi sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione al numero 0376/396597 o alla mail bibliotecamontatacarra@comune.porto-mantovano.mn.it. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all’interno.