Chiuso un locale per mancanza di condizioni igienico-sanitarie e lavoro clandestino

MANTOVA Nello scorso fine settimana un’importante azione congiunta di Polizia di Stato, Polizia Locale di Mantova e ATS Valpadana ha portato alla chiusura di un locale a Mantova. Due avventori del bar sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale mentre nello scantinato del locale è stato individuato un minore straniero clandestino, in seguito affidato ad apposita struttura per minori. Sono state controllate 12 persone di cui 5 con precedenti di penali e di polizia. Le verifiche poste in essere dagli ispettori della ATS Valpadana di Mantova hanno permesso di appurare alcune mancanze di carattere igienico-sanitario che hanno portato a due sanzioni amministrative per un totale di euro 4000 e alla immediata chiusura del locale fino al ripristino delle condizioni minime di legge. Il risultato raggiunto è il frutto della costante attività di coordinamento tra le forze di Polizia che ha visto Polizia di Stato, Polizia locale e Ats Valpadana in una serie di controlli e rilievi atti a prevenire il cosiddetto fenomeno della “Malamovida”. Un segnale importante della preziosa sinergia con cui le forze di polizia provvedono a monitorare il territorio anche con utilissime azioni di prevenzione, come quest’ultime, volte a garantire la sicurezza a tutto tondo dei cittadini.