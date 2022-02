Tentano la fuga, poi rubano l’auto sequestrata: beccati dalla polizia

CURTATONE – Prima sono stati fermati dopo un tentativo di fuga poi, dopo che avevano rubato l’auto che la polizia locale aveva sottoposto a sequestro, sono stati nuovamente individuati e sanzionati. Al conducente venivano quindi contestati vari verbali per guida con patente sospesa, fuga e guida pericolosa, fermo amministrativo e confisca del veicolo con conseguente perdita definitiva del mezzo. Entrambi i soggetti erano già noti per detenzione di sostanze stupefacenti ed armi.

Il fatto risale alle scorso martedì, 1 febbraio, quando una pattuglia della polizia locale di Curtatone fermava un veicolo, in seguito ad un tentativo di fuga. Fermata la vettura, gli agenti identificavano i due uomini all’interno dell’auto: si trattava di due soggetti già noti alle forze dell’ordine per piccoli precedenti specifici per detenzione di stupefacenti e armi. Dai controlli effettuati, inoltre, emergeva come il conducente fosse in cura presso il servizio tossico dipendenze di Mantova , oltretutto, non munito di patente di guida, in quanto sospesa. Aspetti, questi, in base ai quali la polizia locale disponeva il fermo amministrativo del veicolo che veniva trasportato presso un deposito autorizzato. Deposito da cui i due soggetti fermati, nelle ore successive, si impossessavano illecitamente del veicolo in questione.

Appurata la notizia, il giorno seguente, il comando di polizia, organizzava un’operazione scattata nel primo pomeriggio al fine di rintracciare sul territorio mantovano il veicolo e procedere quindi al sequestro: due equipaggi, in perfetto coordinamento operativo tra loro, dopo varie ricerche e appostamenti, riuscivano così ad individuare e bloccare il veicolo in questione mentre transitava sulla Strada Srovinciale 420 “Sabbionetana”. Alla guida veniva trovato nuovamente il conducente cheil giorno prima era fuggito alla vista della pattuglia. L’operazione di polizia veniva effettuata in piena sicurezza, impedendo ogni tentativo di fuga da parte del conducente dell’autovettura.

Al conducente venivano quindi contestati verbali per guida con patente sospesa, fuga e guida pericolosa, fermo amministrativo e confisca del veicolo con conseguente perdita definitiva del mezzo.

Un plauso agli agenti della polizia locale ed al comandante Cristiano Colli per l’intera operazione è arrivato da sindaco Carlo Bottani e dall’assessore alla sicurezza Luigi Gelati.