Rugby serie A – Caimani, che colpaccio! Vittoria da cinque punti a Badia e vetta solitaria

Badia Polesine I Caimani non sbagliano nemmeno stavolta e tornano dall’insidioso campo di Badia Polesine con 5 preziosi punti che confermano la solidità del gruppo, e la vetta solitaria. Due marcature per tempo per i gialloneri che grazie anche al piede di Manuele Paternieri, successivamente Man of the match, sono riusciti a portarsi sul +9 nella prima frazione e ad allungare nella seconda portandosi a 18 distanze. Soddisfatto coach Madero che commenta: «Sono molto contento per questa vittoria con bonus fuori casa. Il primo tempo è stato un po’ altalenante, con alcuni sprazzi di buon gioco e altri in cui calavamo peccando anche un po’ di indisciplina; nella ripresa abbiamo lavorato costantemente per chiudere la partita e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, marcando due mete di buona fattura che ci hanno portato poi alla vittoria. Un ottimo lavoro dei ragazzi e ora testa al prossimo impegno casalingo contro Patavium».

Risultati seconda giornata: Badia-Caimani Viadana 13-31; Ruggers Tarvisium-Valsugana Padova 17-19; Lafert San Donà-Patavium Union 24-12; Casale-Omar Villorba 21-35;

Valpolicella-Pesaro 31-24. La classifica: Caimani Viadana punti 10; Valsugana Padova 8, Ruggers Tarvisium 6; Omar Villorba e San Donà 5; Casale e Valpolicella 4; Pesaro 2; Badia e Patavium Union 0.