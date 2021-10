Grana Padano al fianco di Obiettivo3

DESENZANO Grana Padano sarà a fianco di Obiettivo3 nella 4° edizione del Festival dello Sport di Trento (7-10 ottobre), per raccontare, insieme alla ciclista paraolimpica Katia Aere, debuttante a 50 anni alle Paraolimpiadi di Tokyo 2021 e vincitrice della medaglia di bronzo nella categoria H5, le emozioni di una stagione sportiva magica per il tricolore.

“Potersi ritrovare in presenza dopo quasi due anni di restrizioni e distanziamenti è già un grande traguardo – esordisce Renato Zaghini, Presidente del Consorzio di Tutela Grana Padano – ma farlo al fianco di un’atleta, Katia Aere, e di un’associazione come Obiettivo3 che sosteniamo e con cui collaboriamo da sempre, ci dà una gioia ancora maggiore. Siamo certi che chi avrà il piacere di incontrare e ascoltare Katia rimarrà colpito dalla sua forza, dalla sua tenacia e dalla passione che le hanno permesso di conquistare il bronzo nella sua prima Paraolimpiade. La stessa passione – conclude Zaghini – che i produttori di Grana Padano mettono quotidianamente nel proprio lavoro affinché il formaggio DOP più consumato al mondo non sia solo un prezioso alleato di chi pratica sport, ma di tutti color che vogliono mantenere un’alimentazione sana, corretta e genuina”.

“Crederci fino al giorno dopo – commenta Katia Aere, che ha trasformato questo motto in un hashtag – è l’unica certezza che ho coltivato nell’ultimo anno di preparazione fino alla Paralimpiade di Tokyo. Questo è quello che ho fatto: lavorato senza mai arrendermi, nemmeno per un secondo, di fronte alla fatica, al dolore e alle difficoltà. E ci ho creduto così fortemente da rendere i pensieri una pagina consegnata alla Storia e i sogni una realtà spettacolare oltre ogni immaginazione. Un traguardo – conclude – che non vuole essere una meta, ma un ancora più stimolante punto di partenza, verso nuovi orizzonti cui volgere lo sguardo e nuovi obiettivi da raggiungere!”

Katia Aere sarà presente allo stand di Obiettivo3 e il Consorzio di Tutela del Grana Padano omaggerà la campionessa paraolimpica di una forma di Grana Padano serigrafata con la medaglia di bronzo.