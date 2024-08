Tiro a volo – San Fruttuoso mattatore dell’estate: quattro scudetti e il titolo a squadre

MANTOVA La quinta prova del Campionato regionale estivo 2024 di Compak della Lombardia ha laureato i nuovi titolari degli scudetti stagionali. E la società mantovana San Fruttuoso ha fatto la parte del leone. In Eccellenza è stato Luca Pederzoli a conquistare lo scudetto con una penalità. La medaglia d’argento della massima categoria è andata a Nicola Amadei (3 penalità), terzo Rolan Linetti (4 penalità). Il nuovo campione regionale di Prima categoria è Luca Morano, che ha completato il Campionato lombardo con una penalità. Quarta piazza per Pierluigi Soldi con 6 penalità. Stefano Camoni si è assicurato lo scudetto di Seconda categoria con una penalità precedendo Giulio Acquistapace (3 penalità) e Franco Deldossi (5 penalità). Alberto Malaguti si è laureato campione regionale di Terza categoria: con 2 penalità si è imposto su Paolo Nembrini (7 penalità) e Gabriele Coffetti (8 penalità). Emanuela Barillà è la nuova campionessa regionale tra le Ladies con zero penalità. Jacopo Adamati ha conquistato il titolo del Settore Giovanile con zero penalità. Gara serrata tra i Senior: il titolo stagionale è andato a Ettore Abeni che ha concluso il circuito con 2 penalità e ha preceduto Massimo Bignotti e Pasquale Gabbiadini, a loro volta accreditati di 2 penalità. Damiano Facciolati è il leader indiscusso dei Veterani: con zero penalità ha preceduto Giorgio Ulcelli (12 penalità) e Giancarlo Rigamonti (13 penalità). Torneo sul filo del piattello anche tra i Master: Giovanni Paolo Zamboni si è impossessato dello scudetto con zero penalità e ha relegato al secondo posto Gianmario Ferrari che a sua volta ha completato il Campionato con zero penalità. Il San Fruttuoso si è imposto nel confronto riservato alle squadre con 3 penalità. Medaglia d’argento all’Arlunese (13 penalità) e bronzo alle Rondinelle Azzurre (18 penalità).