Maltempo, la piena verso Borgoforte. Nel Reggiano si chiudono le rotte arginali

MANTOVA Il colmo di piena del Po ha transitato a Boretto stamattina con 6,37 metri sullo zero idrometrico (criticità moderata, colore arancione) e si prevede che transiti nella sezione di Borgoforte nella serata odierna, con valori oltre la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso).

I livelli del Po hanno già oltrepassato la soglia 2 di criticità nel tratto veneto-emiliano, nella sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta.

Nelle prossime 24 ore, in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani, i livelli attesi lungo il tratto del Po tra Borgoforte e il mare Adriatico si attesteranno su valori prossimi o di poco superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso).

La conca di navigazione di San Leone (Mn) è chiusa fino a conclusione dell’evento di piena.

La piena interessa le aree golenali ed è raccomandata prudenza e massima attenzione nell’avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione.

E’ altresì richiesto di non creare difficoltà nei pressi del fiume all’eventuale passaggio di personale e mezzi adibiti al monitoraggio e alla gestione dell’evento di piena.

Gli uffici centrali e territoriali AIPo restano attivi H24 per il monitoraggio della piena del Po e delle piene tuttora in corso lungo gli affluenti emiliani e per eventuale pronto intervento, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.