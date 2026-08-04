Cinque patenti ritirate nei controlli del weekend

Prosegue l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione delle condotte di

guida pericolose.

In questo fine settimana, la Sezione Polizia Stradale di Mantova, ha infatti realizzato un servizio

di controllo nella provincia mantovana finalizzato a prevenire le c.d. stragi del sabato sera.

In particolare, sono state identificate 119 persone a bordo di 56 veicoli e ritirate 5 patenti guida

per guida in stato di ebbrezza.

In due casi il tasso alcolemico elevato ha comportato anche la denuncia in stato di libertà

all’Autorità Giudiziaria di Mantova; negli altri tre casi sono state contestate le prescritte sanzioni

amministrative con la relativa decurtazione dei punti dalle patenti di guida.

La Polizia Stradale ha provveduto anche alle necessarie segnalazioni alla Prefettura di

Mantova, per i successivi provvedimenti di competenza.

Durante i controlli, inoltre, i poliziotti della Polizia Stradale hanno proceduto a ulteriori contesti

per violazioni al Codice della Strada, per un totale di 9 infrazioni amministrative per un ammontare

di € 1887,00