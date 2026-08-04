Prosegue l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione delle condotte di
guida pericolose.
In questo fine settimana, la Sezione Polizia Stradale di Mantova, ha infatti realizzato un servizio
di controllo nella provincia mantovana finalizzato a prevenire le c.d. stragi del sabato sera.
In particolare, sono state identificate 119 persone a bordo di 56 veicoli e ritirate 5 patenti guida
per guida in stato di ebbrezza.
In due casi il tasso alcolemico elevato ha comportato anche la denuncia in stato di libertà
all’Autorità Giudiziaria di Mantova; negli altri tre casi sono state contestate le prescritte sanzioni
amministrative con la relativa decurtazione dei punti dalle patenti di guida.
La Polizia Stradale ha provveduto anche alle necessarie segnalazioni alla Prefettura di
Mantova, per i successivi provvedimenti di competenza.
Durante i controlli, inoltre, i poliziotti della Polizia Stradale hanno proceduto a ulteriori contesti
per violazioni al Codice della Strada, per un totale di 9 infrazioni amministrative per un ammontare
di € 1887,00
Cinque patenti ritirate nei controlli del weekend
Prosegue l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione delle condotte di