Tempesta di luglio: la Camera approva odg del Partito Democratico sugli aiuti alle imprese agricole mantovane

Con l’approvazione dell’ordine del giorno sulle iniziative urgenti a sostegno delle imprese agricole dell’Emilia-Romagna e del Mantovano colpite dagli eventi meteorologici eccezionali del 15 luglio 2026, collegato al Ddl ColtivItalia, la Camera ha assunto un impegno politico preciso nei confronti di un comparto strategico e di territori colpiti da danni gravissimi.

“Ora spetta al Governo dare seguito, senza ritardi, a quanto il Parlamento ha approvato” spiega Antonella Forattini, capogruppo Pd nella Commissione Agricoltura della Camera, insieme ai colleghi Stefano Vaccari e Andrea Rossi, promotori dell’ordine del giorno.

“Con l’approvazione dell’ordine del giorno” commentano gli esponenti dem della Commissione Agricoltura “abbiamo impegnato il Governo ad attivare tempestivamente, una volta ricevuta la richiesta delle Regioni per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, tutti gli strumenti di sostegno previsti a favore delle imprese agricole colpite. È un impegno che va rispettato. Gli agricoltori che hanno visto andare distrutto il lavoro di un’intera stagione e, in molti casi, anni di investimenti non possono essere lasciati soli. Servono risorse immediate per il ripristino delle strutture e degli impianti, misure di sostegno al reddito, procedure rapide e strumenti efficaci per la gestione del rischio, oltre a investimenti che rendano le aziende più resilienti agli effetti sempre più evidenti della crisi climatica”.