Lattiero caseario, assessore Beduschi: da noi cuore produzione per le Dop

“Il settore lattiero caseario lombardo produce la metà del latte italiano, con un’ossatura portante collegata alle Dop del territorio. In questa fase di evoluzione per il settore sia a livello internazionale che sul fronte interno è necessario individuare strategie per ridare slancio al comparto della cooperazione, rafforzare le Indicazioni Geografiche che garantiscono una migliore remunerazione, incrementare la marginalità e la competitività delle imprese agricole, attraverso nuovi progetti che gli operatori dovranno condividere”. Così l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, che, questa mattina nella sede territoriale di Mantova di Regione Lombardia, ha incontrato il mondo della cooperazione lattiero casearia mantovana, i rappresentanti del mondo agricolo e delle due grandi Dop, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che sono espressione di un territorio unico in Italia e che, per volumi di latte prodotto (511.912 tonnellate consegnate fra gennaio e maggio 2026), si colloca al terzo posto a livello nazionale dopo Brescia e Cremona.

“Le Dop – ha ribadito Beduschi – rappresentano un pilastro sul quale continuare a costruire un futuro prospero, ma sarà necessario restare al passo con i grandi mutamenti che stanno avvenendo a livello globale”.

Un discorso che sarà affrontato i prossimi 15 e 16 ottobre a Mantova, in occasione dell’assemblea annuale di Arepo (Associazione delle Regioni europee per i Prodotti d’origine), di cui l’assessore è presidente. Una due giorni che vedrà la presenza, fra gli altri, del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, e che vedrà un panel dedicato proprio al futuro della cooperazione lattiero casearia mantovana.

“Abbiamo la necessità di difendere e rilanciare il modello produttivo lombardo, senza snaturarlo, ma sostenendo la vocazione all’export, ragionando in chiave di collaborazione e strategie finalizzate alla commercializzazione, alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti lattiero caseari, non soltanto a denominazione d’origine – ha spiegato Beduschi -, consapevoli che i progetti dovranno essere definiti dagli stakeholder e dalla cooperazione in maniera particolare e che le istituzioni e il mondo del credito istituzionale dovranno accompagnare la nuova visione di crescita, nel rispetto delle singole autonomie e senza forzature”.

Positivo il riscontro degli operatori del sistema, consapevoli della necessità di un cambio di passo di fronte a uno scenario interno e internazionale che lascia sempre meno margini di improvvisazione e che impone logiche innovative in chiave di ricerca, formazione, aggregazione e commercializzazione.

Il Tavolo della cooperazione lattiero casearia mantovana si aggiornerà nelle prossime settimane, così da individuare i principali driver per la crescita del comparto, elemento cardine anche per assicurare il corretto ricambio generazionale al mondo produttivo.