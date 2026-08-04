La Giunta comunale ha approvato due provvedimenti relativi
all’organizzazione dell’Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell’articolo 90 del
Testo Unico degli Enti Locali.
Dal 1° settembre 2026 il dott. Annibale Vareschi assumerà l’incarico di Capo
di Gabinetto, con il compito di supportare il Sindaco nell’azione di governo e
nella gestione delle relazioni politico-istituzionali con enti, istituzioni e soggetti
esterni, contribuendo al coordinamento delle attività di indirizzo
dell’Amministrazione.
Nella stessa data la dott.ssa Valentina Pavesi assumerà l’incarico di
portavoce del Sindaco. Curerà i rapporti politico-istituzionali con gli organi di
informazione, collaborerà alla definizione delle strategie di comunicazione
dell’Amministrazione e alla diffusione delle comunicazioni ufficiali, favorendo
un dialogo costante con media, cittadini e stakeholder del territorio.
Entrambi gli incarichi saranno conferiti con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato, secondo quanto previsto dall’articolo 90 del
D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 1° settembre 2026 e durata fino al 31
agosto 2029, salvo proroga e comunque non oltre la conclusione del
mandato del Sindaco.
Le nomine rientrano nella programmazione del fabbisogno di personale
dell’Ente e sono finalizzate a rafforzare le funzioni di supporto agli organi di
governo, nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di
programmazione dell’Amministrazione comunale.
Comune di Mantova, nominati Capo di Gabinetto e Portavoce del Sindaco
La Giunta comunale ha approvato due provvedimenti relativi