Comune di Mantova, nominati Capo di Gabinetto e Portavoce del Sindaco

La Giunta comunale ha approvato due provvedimenti relativi

all’organizzazione dell’Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell’articolo 90 del

Testo Unico degli Enti Locali.

Dal 1° settembre 2026 il dott. Annibale Vareschi assumerà l’incarico di Capo

di Gabinetto, con il compito di supportare il Sindaco nell’azione di governo e

nella gestione delle relazioni politico-istituzionali con enti, istituzioni e soggetti

esterni, contribuendo al coordinamento delle attività di indirizzo

dell’Amministrazione.

Nella stessa data la dott.ssa Valentina Pavesi assumerà l’incarico di

portavoce del Sindaco. Curerà i rapporti politico-istituzionali con gli organi di

informazione, collaborerà alla definizione delle strategie di comunicazione

dell’Amministrazione e alla diffusione delle comunicazioni ufficiali, favorendo

un dialogo costante con media, cittadini e stakeholder del territorio.

Entrambi gli incarichi saranno conferiti con contratto di lavoro a tempo

determinato di diritto privato, secondo quanto previsto dall’articolo 90 del

D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 1° settembre 2026 e durata fino al 31

agosto 2029, salvo proroga e comunque non oltre la conclusione del

mandato del Sindaco.

Le nomine rientrano nella programmazione del fabbisogno di personale

dell’Ente e sono finalizzate a rafforzare le funzioni di supporto agli organi di

governo, nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di

programmazione dell’Amministrazione comunale.