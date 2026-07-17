Controlli antidroga ai Giardini Nuvolari: tre giovani intercettati dalla Polizia Locale, scatta una segnalazione

MANTOVA – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Mantova finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini e nelle aree maggiormente segnalate dai residenti. I servizi mirati, disposti dal Comandante Paolo Perantoni su input del sindaco Andrea Murari e dell’assessore alla Polizia locale Davide Provenzano, puntano a garantire una costante presenza sul territorio e ad aumentare la sicurezza percepita nei luoghi pubblici e nelle aree verdi.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è scattato nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio presso i Giardini Nuvolari, un’area già nota alle Forze dell’ordine per pregresse segnalazioni legate ad attività illecite. Durante un pattugliamento, gli agenti in uniforme hanno notato tre soggetti che, alla loro vista, si sono allontanati rapidamente nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

Il blitz e la perquisizione in Comando

I tre fuggiaschi sono stati immediatamente inseguiti e bloccati dalla pattuglia. Mostrando un comportamento particolarmente nervoso e insofferente, e a fronte di precedenti specifici emersi da un primo controllo radio, i fermati sono stati accompagnati presso il Comando di viale Fiume per accertamenti approfonditi.

Le successive perquisizioni personali hanno dato esito positivo: addosso a uno dei tre, un giovane nordafricano residente a Mantova, gli agenti hanno rinvenuto della sostanza stupefacente, subito posta sotto sequestro. Dato il modesto quantitativo rinvenuto, riconducibile all’uso personale, il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura ai sensi di legge quale assuntore di stupefacenti.

In autunno l’arrivo dell’unità cinofila

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dai vertici di Palazzo di Bagno. «La Polizia Locale sta facendo un grande lavoro quotidiano di presidio del territorio – ha sottolineato il sindaco di Mantova, Andrea Murari –. Io e l’assessore Provenzano abbiamo chiesto di aumentare i pattugliamenti nei punti più critici della città, facendo particolare attenzione anche allo spaccio». Il primo cittadino ha inoltre annunciato un’importante novità logistica: «In autunno potremo contare anche sul cane antidroga, che renderà molto più efficaci i nostri interventi».

Il piano straordinario di controlli per il contrasto ai fenomeni di degrado urbano e di spaccio nelle aree verdi cittadine proseguirà regolarmente anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi mirati e pattugliamenti dedicati.